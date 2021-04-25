Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко поделилась своей радостью

Как передает Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артистка удивила заявлением.

«Мою первую брачную ночь видели почти 26 миллионов человек! Представляете? Такое могло произойти только в “Дизель Шоу”», - написала она.

Как оказалось, номер, в котором Булитко сыграла невесту в первую брачную ночь, был первым роликом на канале студии Youtube, который посмотрело более миллиона человек.

«Как же мы радовались. И тогда в честь этого даже заказали торт с обложкой этого номера! А я там ну в очень пикантной позе. 😏 Как же все смеялись, когда пришлось есть “согнутую” Булитко», - рассказала актриса.

Сейчас количество просмотров этого номера перевалило уже за 26 миллионов. А всего с тех пор канал посмотрело больше миллиарда человек.

«Для кого-то это максимум, а для нас - “Дизелей” - это только старт! Ведь впереди еще столько побед! 🏆 С Днем рождения, наш 6-летний “Дизель”!» - подытожила Булитко.

Пользователи Сети поздравляют "Дизель" и лично Викторию Булитко с такой годовщиной.

"Поздравляю, Виктория! Какая же Вы хорошенькая! В любой позе", "Лисичка Рыжая с шестилетним Знакомством меня с Вами", "С Днём Рождения, Дизель Шоу!) Спасибо за добрый юмор, прекрасных и талантливых актёров", - пишут в комментариях.

Напомним, раздетая Булитко из "Дизель шоу" понежившись в пенной ванне, устроила концерт: "Будь любимой...".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" сменила имидж на роковую бестию, теперь можно не узнать: "Такая страстная!".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" с выпученными глазами ошарашила "перекроенным" лицом: "Чуть икотка не напала".