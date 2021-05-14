Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко порадовала фанатов фотоотчетом своей поездки в Турцию

38-летняя звезда показала самые яркие кадры из отпуска, рассказав вкратце, в чьей компании и как развлекалась на курорте. Соответствующий пост актриса сделала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Виктория слетала на отдых вместе с родителями и крестными. Кроме пляжных утех (в том числе и с котиками), она успела потренироваться в настольном теннисе и игре на барабанах.

"Немного о моем отпуске 🧘‍♀️

-гуляла с родителями👨‍👩‍👧

-болтала с крёстными🗣

-играла в теннис 🏓

-била в барабаны 🥁 @maksym_deomin

-тискала котиков🐈

-шопилась👀после чего⬇️

-не могла упаковаться ))🧰

...

#турция #булитко #булитка #дизельшоу #украина", - сообщила Виктория.

На одном из кадров актриса позировала на причале в необычном черном купальнике с веревочками, подразнив фанатов фантастическим видом на горы.

Публика с энтузиазмом обсудила увиденное в комментариях. Некоторые сравнили светлокожую Викторию с Белоснежкой, отметив, что солнышко ей "в самый раз":

"С котей самый прекрасный отдых, а так все фото супер 🔥"; "Какой балдёж 😍 весь отдых в одном посте))) но я то знаю, что фото во много раз больше 😁😉💞"; "Вика и котики😍 Такая гармония😍"; "Красивые ножечки!! 👣💖🌹"; "❤️прелесть"; "Наша Буля ураган 🔥🔥🔥"; "Вы в купальнике супер"; "Вау, супер Вики, фигурка у тебя бомбически.... 😍😮Я сейчас приеду к тебе 😂❤️"; "Какие вкусные фото! Особенно фото на барабанах и котекой нравится!"; "Какая Белоснежка, солнышко в самый раз!😍".

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" в одном полотенце устроила пляски с подругой и оконфузилась: "Муж пришел".

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" с раскрытым ртом показала, как получает удовольствие: "Бесстыжая".