Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко похвасталась сказочным отдыхом
38-летняя звезда телекранов, отправившаяся на курорт вместе с родителями и крестными, опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как развлекалась в Турции, передает Politeka.net.
Так, Виктория порадовала поклонников пляжными фото и не только. В своей юмористической манере актриса покрутилась перед камерой в купальнике.
Девушке срочно понадобился совет: "Нырять или не нырять? Вот в чем вопрос...", - подписала она один из снимков, а в следующем "сториз" предстала уже в воде. На Виктории был необычный монокини с глубоким декольте и вырезами по бокам.
"Это был "бульк" и "нырк"))", - подписала она, и, судя по улыбке, не пожалела, что рискнула.
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Кроме того, Булитко не осталась обделенной вниманием местных мужчин. Девушка похвасталась кадром сразу с тремя колоритными красавчиками. Виктория расплылась в довольной улыбке, пока двое из них обнимали ее за спину.
"Вечер турецкой кухни", - говорится в подписи.
Также звезда "Дизель шоу" во время отпуска наделала много снимков со своими близкими. Особенный кадр получился вместе с мамой, с которой они позировали напротив турецкого флага. Виктория удачно встала - так, что ее голова в аккурат оказалась рядом со звездой, окружившей ее как нимб.
"Звездочка совершенно случайно получилась. Ну, или это меня мамулька так поставила", - сообщила она.
Ранее Булитко вкратце рассказывала, чем занималась на море, в своей иронической манере: "гуляла с родителями👨👩👧; болтала с крёстными🗣; играла в теннис 🏓; била в барабаны 🥁; тискала котиков🐈; шопилась👀после чего⬇️; не могла упаковаться ))🧰".
Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» засветила свою семью на курорте: «Мама, папа, дочь и…»