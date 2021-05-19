Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко похвасталась сказочным отдыхом

38-летняя звезда телекранов, отправившаяся на курорт вместе с родителями и крестными, опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как развлекалась в Турции, передает Politeka.net.

Так, Виктория порадовала поклонников пляжными фото и не только. В своей юмористической манере актриса покрутилась перед камерой в купальнике.

Девушке срочно понадобился совет: "Нырять или не нырять? Вот в чем вопрос...", - подписала она один из снимков, а в следующем "сториз" предстала уже в воде. На Виктории был необычный монокини с глубоким декольте и вырезами по бокам.

"Это был "бульк" и "нырк"))", - подписала она, и, судя по улыбке, не пожалела, что рискнула.

Кроме того, Булитко не осталась обделенной вниманием местных мужчин. Девушка похвасталась кадром сразу с тремя колоритными красавчиками. Виктория расплылась в довольной улыбке, пока двое из них обнимали ее за спину.

"Вечер турецкой кухни", - говорится в подписи.

Также звезда "Дизель шоу" во время отпуска наделала много снимков со своими близкими. Особенный кадр получился вместе с мамой, с которой они позировали напротив турецкого флага. Виктория удачно встала - так, что ее голова в аккурат оказалась рядом со звездой, окружившей ее как нимб.

"Звездочка совершенно случайно получилась. Ну, или это меня мамулька так поставила", - сообщила она.

Ранее Булитко вкратце рассказывала, чем занималась на море, в своей иронической манере: "гуляла с родителями👨‍👩‍👧; болтала с крёстными🗣; играла в теннис 🏓; била в барабаны 🥁; тискала котиков🐈; шопилась👀после чего⬇️; не могла упаковаться ))🧰".

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» засветила свою семью на курорте: «Мама, папа, дочь и…»