Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко решилась на необычную процедуру, чтобы сохранить молодость и красоту

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда телеэкранов опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых поделилась переживаниями ДО и результатами ПОСЛЕ.

"Я вот еду на массаж лица. Прям курс себе взяла! Пройду его и пойму - помогает или нет", - сообщила Виктория, находясь за рулем.

Отметим, массаж лица в последнее время стал бьюти-трендом. Это активный лечебный метод, под воздействием которого повышаются окислительно-восстановительные процессы, питание тканей и мышц. Главное достоинство этой процедуры — нетравматичная работа с лицом, которая помогает выстроить лучший контакт со своей внешностью и принять себя.

На следующих кадрах Виктория тоже предстала в автомобиле, призвав поклонников полюбоваться ее "новой внешностью".

"Ну, вот я и выползла из царства красоты... Как я вам, а?", - говорит на кадрах звезда.

Ранее мы рассказывали, что Булитко огорошила Евгения Сморигина, своего коллегу из "Дизель шоу", неожиданным подарком. Очутившись в гримерке, где артисты готовились к выступлению, переодетая в полицейскую форму Виктория вручила ему загадочную коробочку с кремом: "Евгений Михайлович, вам тут передали прямиком из Израиля... Я думала, что мне, а это вам!".