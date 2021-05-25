Артисты из «Дизель шоу» показали кадры агрессивного «нападения» на человека в форме со своим участием

Неожиданным видео поделилась на своей странице в Инстаграм известный украинский юморист Евгений Крутоголов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом сообщает Politeka.net.

На кадрах его коллеги по «Дизель шоу» набросились в парке на велосипедиста в форме полицейского и принялись избивать его тростями.

Впрочем, поклонникам не стоит переживать за судьбу комиков или «полицейского» - на видео запечатлен момент со съемок нового эпизода сериала «На троих», в котором играют артисты из «Дизель шоу». В этой сценке участвовали Евгений Сморигин, Евгений Гашенко и Александр Бережок.

Двое артистов в образах бабушек в платочках «напали» на «полицейского», повалили его с велосипеда на землю и принялись избивать его тростями.

«А ведь на его месте должен был быть я», - со смехом прокомментировал происходящее Крутоголов.

«Снимаем новые серии «На троих». Будет круто!», - добавил комик в подписи к видео.

Поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Круто удачной работы», «Отложу наверное я велик», «Крутяк смотрю и восторгаюсь Вашим Дуэтом», «А когда выйдут эти серии?», «Егор а Сашке там камфортна однако», - пишут люди.

Напомним, звезда "Дизель шоу" Глущенко задрала халатик посреди парка, смелый кадр: "Непревзойденная красотка".

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