Известная украинская юмористка Яна Глущенко, звезда "Дизель шоу", показала себя на прогулке в парке

Как пишет Politeka.net, Яна Глущенко стала довольно популярной актрисой благодаря проекту "Дизель шоу". На красотку подписаны уже десятки тысяч фанатов в Инстаграм, которых девушка старается не разочаровывать контентом.

В этот раз Яна опубликовала фото, на котором показалась в халатике, который немного задрала, чтобы освободить одну ножку. Глущенко сидела на асфальте посреди парка, закрыв глаза от удовольствия.

"Спасибо Юлия Мотрук за такую настоящую фотку . Часто ли вы выставляете не постановочные фото?", - написала Яна под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мотря может))) А ты, как обычно, прекрасна)", "Непревзойденная красотка", "ПОстоянно. А вы как обычно - невероятная", "Очень редко. Привет Яна тебе с другого полушария, а фото -хорошая. Мне нравится", "Яночка - блондинка".

Сообщалось, что украинская актриса Яна Глущенко похвасталась яркими перевоплощениями.

В субботу, 24 апреля, Студия Дизель шоу» празднует свое шестилетие. По этому поводу Глущенко вспомнила эффектные образы, в которых появлялась на сцене. Снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм.

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