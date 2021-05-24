Известная украинская юмористка Яна Глущенко, звезда "Дизель шоу", показала себя на прогулке в парке
Как пишет Politeka.net, Яна Глущенко стала довольно популярной актрисой благодаря проекту "Дизель шоу". На красотку подписаны уже десятки тысяч фанатов в Инстаграм, которых девушка старается не разочаровывать контентом.
В этот раз Яна опубликовала фото, на котором показалась в халатике, который немного задрала, чтобы освободить одну ножку. Глущенко сидела на асфальте посреди парка, закрыв глаза от удовольствия.
"Спасибо Юлия Мотрук за такую настоящую фотку . Часто ли вы выставляете не постановочные фото?", - написала Яна под фотографией.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Масштабное ДТП на выезде из Киева: взрыв привел к жертвам, кадры трагедии
Кароль устроила раскованную съемку прямо на полу в белом платье: "Такого шороху дала"
Заливако после финала "Холостяка" неожиданно пожалел о своем выборе: "Я был не прав..."
Как выглядят дочки-близняшки Георгия Гонгадзе, которому могло бы исполниться 52 года
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мотря может))) А ты, как обычно, прекрасна)", "Непревзойденная красотка", "ПОстоянно. А вы как обычно - невероятная", "Очень редко. Привет Яна тебе с другого полушария, а фото -хорошая. Мне нравится", "Яночка - блондинка".
Сообщалось, что украинская актриса Яна Глущенко похвасталась яркими перевоплощениями.
В субботу, 24 апреля, Студия Дизель шоу» празднует свое шестилетие. По этому поводу Глущенко вспомнила эффектные образы, в которых появлялась на сцене. Снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Напомним, Глущенко из «Дизель шоу» показала экстремальный метод избавления от лишнего веса
А еще Politeka сообщала, что артисты Дизель Шоу "превратились" в женщин, неожиданное видео
Также Politeka писала, что раздетая Яна Глущенко из "Дизель шоу" спародировала Тину Кароль, провокационные кадры