Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко показала, как борется с лишними килограммами

Как передает Politeka.net, ближе к лету многие звезды взялись за свои фигуры, ведь скоро их придется демонстрировать на пляже. Яна, судя по всему, не стала исключением. Впрочем, артистка с удовольствием делится с поклонниками своими женскими секретиками.

На видео, которое красотка опубликовала в сторис, она позировала в кабинете. На девушке был надет необычный прозрачный костюм. Яне только сделали процедуру LPG-массажа и она решила поделиться впечатлениями.

«А кого-то только что час пылесосили. Худеем к концерту», - отметила звезда.

Как известно, LPG-массаж – это аппаратная методика, к которой прибегают для коррекции тела. Это достаточно экстремальный способ похудения, в процессе которого стимулируется метаболизм в подкожных жировых клетках.

Ранее мы писали, что Яна Глущенко рассказала о подарках для своего мужа. По словам артистки, однажды она подарила супругу коробку с 50-ю ячейками, и заявила, что на каждую годовщину свадьбы нужно класть туда соответствующее сердечко. Муж же, по признанию Яны, иногда забывает про подарки на годовщину, но всегда быстро исправляется.

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