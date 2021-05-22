Звезда «Дизель шоу», известный КВН-щик Сергей Писаренко поехал на гастроли в Россию

Как передает Politeka.net, это стало известно из его Инстаграм. Как известно, Писаренко со своим другом и коллегой Евгением Никишиным являются частью команды «Дизель шоу». Широкую популярность они получили еще во времена игры в КВН. Оба были членами команды «Уездный город». Сегодня артисты умудряются работать на две страны, хотя в сложившейся ситуации без скандалов это удается немногим. Впрочем, с 2011 года звезды преимущественно работают в Украине.

У себя в Инстаграм Писаренко поделился фотографией, сделанной после концерта в российском городе. Его окружила толпа поклонниц, которые хотели сфотографироваться со звездой.

«Дорогое #Кемерово спасибо за такой теплый прием!! Приедем обязательно ещё... если выживем после фотографирования», - дал обещание российским поклонникам Писаренко.

Стоит отметить, что помимо гастрольной деятельности, Писаренко также занимается преподавательской работой в Москве. С 2013 года он является доцентом кафедры Рекламы и PR Московского Государственного института культуры искусств.

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