Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-щик, Сергій Писаренко, зізнався, що в нових випусках знову буде грати роль алкоголіка

Сергій Писаренко до 2019 року виступав у програмі "Дизель Шоу" в якості гостя, а тепер приєднався до проекту, як гумористичний актор, повідомляє Politeka.net.

До слова, артист давно знайомий глядачам, адже він - учасник команди КВК "повітове місто". Разом зі своїм другом Євгеном Нікішиним, з яким вони познайомилися в 1997 році, вони полюбилися публіці.

"Парочка" виступає і на сцені" Дизель шоу", представляючи в найцікавіших образах.

Цього разу Писаренко здивував зовнішністю - він збрив свої густі вуса. Актор стоїть на сцені, мабуть, з колегою по шоу.

"Три дні тому ми відзняли нові випуски "Дизель шоу". Без ролі алкоголіка в моєму виконанні не обійшлося", - написав артист.

За півгодини публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів:

"Сергій люблю серіал (туристи) Ви там просто-напросто, особливо серія про День ВДВ...."

"Ви цікаві навіть у ролі алкоголіка".

Раніше ми писали, що Сергій Писаренко народився 22 липня 1968 року в Магнітогорську. Крім того, що він комік, також артист - викладач і кандидат у майстри спорту з боксу.

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