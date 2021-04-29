Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-щик, Сергій Писаренко, зізнався, що в нових випусках знову буде грати роль алкоголіка
Сергій Писаренко до 2019 року виступав у програмі "Дизель Шоу" в якості гостя, а тепер приєднався до проекту, як гумористичний актор, повідомляє Politeka.net.
До слова, артист давно знайомий глядачам, адже він - учасник команди КВК "повітове місто". Разом зі своїм другом Євгеном Нікішиним, з яким вони познайомилися в 1997 році, вони полюбилися публіці.
"Парочка" виступає і на сцені" Дизель шоу", представляючи в найцікавіших образах.
Цього разу Писаренко здивував зовнішністю - він збрив свої густі вуса. Актор стоїть на сцені, мабуть, з колегою по шоу.
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"Три дні тому ми відзняли нові випуски "Дизель шоу". Без ролі алкоголіка в моєму виконанні не обійшлося", - написав артист.
За півгодини публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів:
"Сергій люблю серіал (туристи) Ви там просто-напросто, особливо серія про День ВДВ...."
"Ви цікаві навіть у ролі алкоголіка".
Раніше ми писали, що Сергій Писаренко народився 22 липня 1968 року в Магнітогорську. Крім того, що він комік, також артист - викладач і кандидат у майстри спорту з боксу.
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