Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик Сергей Писаренко, который не так давно улетел из Украины в Россию, показал своего нового друга
На прошлой неделе юморист, который в последние годы работает в Украине, отправился к себе на родину в Россию. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм комик поделился фото, на которых показал своего нового друга.
Так, Писаренко опубликовал фото, на которых он запечатлен с совой. Птица спокойно сидит на руке артиста и смотрит ему прямо в глаза. В свою очередь, Писаренко отвечает ей тем же.
Как признался юморист, между ними сразу же возникло взаимопонимание.
«Не чудо ли? Посмотрели с совой друг другу в глаза и...поняли друг друга», - подписал фото артист.
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Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Красота», «Кто на кого больше похож», «Ну потому что ты Мудрый как Сов», - пишут люди в комментариях к посту.
Как известно Писаренко российский комик и работает не только в "Дизель шоу", но и в проекте "Уездный город". Несмотря на то, что Писаренко много работает на украинском телевидении, он продолжает ездить на выступления в Россию.
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