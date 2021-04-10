Звезда «Дизель шоу» Сергей Писаренко и его коллега Евгений Никишин, которые на днях улетели из Украины, показали, как проводят время в РФ

Соответствующее видео шоумен Писанко разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть доскролльте страницу до конца)

Как известно, российский комик Писаренко уже много лет работает на украинских каналах, а в 2018 году он присоединился к команде «Дизель шоу». Знаменитость продолжает жить на две страны, и мотается частенько в Россию. Так, в этот раз компанию ему составил его давний коллега Евгений Никишин.

На видео показано, как Никишин сидит за пианино и якобы наигрывает мелодию, а Писаренко, в свою очередь, поет, беря высокие ноты.

В какой-то момент Евгений, растроганный исполнением коллеги, хватается за лицо, чтобы всплакнуть, а потом вновь спохватывается и продолжает водить пальцами по клавишам. При этом всем становится понятно, что он на самом деле имитировал игру на пианино.

Фолловеры не прошли мимо и уже отреагировали на увиденное, отметив, что пианист ненастоящий.

"Дуэт воспалённых гениев», - называется шутливое видео.

"Пианист -то!!! Ненастоящий 😂😂😂😂",

"А что вы делаете у нас в Тюмени? Спектакль? Где? Когда?",

"Это прекрасно! 🔥🔥🔥спасибо за настроение! 👏👏👏👏👏",

"Воспалились то как.......", - высказались в сети.

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