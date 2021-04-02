Звезды "Дизель Шоу" поздравили украинцев с Днем смеха
Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали свежее видео.
«Говорят, что смех делает нашу жизнь длиннее. Это значит, что зрители «Дизель Шоу» будут жить вечно! И если это так, мы счастливы. Пусть каждый ваш день станет поводом для радости, шуток и веселья. С Днем Смеха! Смейтесь и заражайте своим смехом своих близких», - сказано в подписи к ролику.
В видео юмористы рассказали, что обязательно нужно сделать в апреле. Первым пунктом в списке было: «Разыграть кого-то 1 апреля».
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Свой вариант решила показать недавно присоединившаяся к «Дизель шоу» Юлия Мотрук.
«Видел?» - спросила у стоящего рядом Евгения Гашенко и показала ему на живот. Когда юморист наклонился посмотреть, что же там такое, Юлия схватила его за нос и громко засмеялась.
Гашенко решил ответить тем же. Он попытался протянуть руку к девушке. Однако, заметив непонятные движения возле своей груди Мотрук отреагировала молниеносно.
«Таак!» - резко сказала она. Затем Гашенко получил по руке. Теперь будет знать, что нужно быть аккуратнее.
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