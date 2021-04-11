Сергей Писаренко и Евгений Никишин из "Дизель шоу", которые на днях улетели из Украины, показали кадры из гримерки в странных одеждах
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Писаренко разместил фото в компании со скандальной певицей Ольгой Бузовой. Сергей позировал в майке и рваных джинсах, а его коллега Никишин вообще в платьице.
Как известно Писаренко российский комик и работает не только в "Дизель шоу", но и в "Уездном городе". Несмотря на то, что Писаренко много работает на украинском телевидении, он продолжает ездить на выступления в Россию.
В этот раз на гастроли к Писаренко присоединился еще один комик из "Дизель шоу" Евгений Никишин. На новых фото в своем Инстаграм артист показал себя в гримерке в компании с Антоном Лирником, и Ольгой Бузовой.
Сергей Писаренко написал: "Наши сердца нашим зрителям". При этом они с Никишиным показали символы сердец.
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Как оказалось, Никишин и Писаренко поехали с туром по РФ, показывать спектакль "Мужчина нарасхват", они выступили в нескольких городах и планируют дальнейшие гастроли. Ранее Писаренко сообщал, что они целый год не играли свой спектакль, и вот вновь на сцене, готовы радовать зрителей.
"Мы начинаем наш смешнючий комедийный Спектакль!!!! Целый Год не играли мы наш Спектакль ! Карантин закончился Урааааа!!!", - написал артист.
Поклонники Писаренка выразили восхищение артистами и пожелания встретиться в их городах: "Браво👏", "Без усов ,вы прекраснее !)))🔥😜", "Бузова)", "Ждём вас в Краснодаре!!!", "Когда в СПб?", "Почему Никишин тоже полетел в РФ?".
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