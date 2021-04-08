Звезда «Дизель шоу» Сергей Писаренко улетел из Украины в Россию и показал свое преображение всего за один день

Как известно, российский комик Писаренко уже много лет работает на украинских каналах, а в 2018 году он присоединился и к команде «Дизель шоу». Впрочем, он продолжает жить на две страны, и бывает в России. На новых фото в своем Инстаграм артист показал себя во время одного из таких визитов. Об этом пишет Politeka.net.

Писаренко прилетел в российский город Киров. Он предложил своим поклонникам сравнить, как он выглядел сразу после перелета, с его же лицом вечером перед выступлением в театре.

«Даа Сергей Писаренко: справа - утром на выходе из самолета в Киров. Слева - вечером перед спектаклем», - написал Писаренко под двумя своими фотографиями крупным планом.

«И там и там без грима», - решил уточнить комик.

Стоит отметить, что на фото «только из самолета» лицо артиста выглядит опухшим и покрасневшим, а на втором снимке он уже выглядит привычно.

В комментариях тут же принялись обсуждать пост Писаренко.

«Для особо одаренных, вопрос: какая разница между фото?», «Киров делает мудрее и способствует росту бороды», «Что значит творческий человек, перед спектаклем глаза горят приятно смотреть», «Два совершенно разных человека», - пишут люди.

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