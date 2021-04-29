Звезда "Дизель шоу" и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, признался, что в новых выпусках снова будет играть роль алкоголика
Сергей Писаренко до 2019 года выступал в программе "Дизель Шоу" в качестве гостя, а теперь присоединился к проекту, как юмористический актер, сообщает Politeka.net.
К слову, артист давно знаком зрителям, ведь он - участник команды КВН "Уездный город". Вместе со своим другом Евгением Никишиным, с которым они познакомились в 1997 году, они полюбились публике.
"Парочка" выступает и на сцене" Дизель шоу", представляя в самых интересных образах.
На этот раз Писаренко удивил внешностью - он сбрил свои густые усы. Актер стоит на сцене, видимо, с коллегой по шоу.
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"Три дня назад мы отсняли новые выпуски "Дизель шоу". Без роли алкоголика в моем исполнении не обошлось", - написал артист.
За полчаса публикация собрала десятки лайков и немного комментариев:
"Сережа люблю сериал (туристы) вы там просто-напросто, особенно серия про День ВДВ...."
"Вы любопытны даже в роли алкоголика".
Ранее мы писали, что Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. Кроме того, что он комик, также артист - преподаватель и кандидат в мастера спорта по боксу.
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