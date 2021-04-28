Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, обратился к женщинам

Сергей Писаренко до 2019 года выступал в программе "Дизель Шоу" в качестве гостя, а далее присоединился к проекту на полной основе, сообщает Politeka.net.

К слову, артист давно знаком зрителям, ведь он - участник команды КВН "Уездный город". Вместе со своим другом Евгением Никишиным, с которым они познакомились в 1997 году, они полюбились публике.

"Парочка" выступает и на сцене "Дизель шоу", представая в самых интересных образах.

В этот раз Писаренко удивил внешностью с густыми усами. Актер прилег на пол, любуясь ножкой в желтых туфлях на высоком каблуке.

"Нога!!! Женская нога! Ах, дорогие женщины! Вы даже не представляете как много значит для мужчин женская ножка! Берегите свои ноги...... для нас", - написал артист.

За 15 минут публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Нога точно моя?", - написал Евгений Никишин.

"Да ещё и на каблуке!)", - прокомментировала одна из пользовательниц сети.

Стоит отметить, Писаренко и Никишин родом из России, поэтому сейчас оба живут на две страны - Украину и Россию, последнюю они недавно посетили.

Ранее мы писали, что Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. Кроме того, что он комик, также артист - преподаватель и кандидат в мастера спорта по боксу.

Известно, что Писаренко был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством, а хотел стать военным.

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