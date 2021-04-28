Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, обратился к женщинам
Сергей Писаренко до 2019 года выступал в программе "Дизель Шоу" в качестве гостя, а далее присоединился к проекту на полной основе, сообщает Politeka.net.
К слову, артист давно знаком зрителям, ведь он - участник команды КВН "Уездный город". Вместе со своим другом Евгением Никишиным, с которым они познакомились в 1997 году, они полюбились публике.
"Парочка" выступает и на сцене "Дизель шоу", представая в самых интересных образах.
В этот раз Писаренко удивил внешностью с густыми усами. Актер прилег на пол, любуясь ножкой в желтых туфлях на высоком каблуке.
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"Нога!!! Женская нога! Ах, дорогие женщины! Вы даже не представляете как много значит для мужчин женская ножка! Берегите свои ноги...... для нас", - написал артист.
За 15 минут публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.
"Нога точно моя?", - написал Евгений Никишин.
"Да ещё и на каблуке!)", - прокомментировала одна из пользовательниц сети.
Стоит отметить, Писаренко и Никишин родом из России, поэтому сейчас оба живут на две страны - Украину и Россию, последнюю они недавно посетили.
Ранее мы писали, что Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. Кроме того, что он комик, также артист - преподаватель и кандидат в мастера спорта по боксу.
Известно, что Писаренко был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством, а хотел стать военным.
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