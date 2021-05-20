Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-ник, Сергій Писаренко, повертаеться в Україну
Відомий артист до 2019 року виступав у програмі "Дизель Шоу" в якості гостя, а далі приєднався до проекту на повній основі, повідомляє Politeka.net.
Писаренко давно улюблений глядачами, адже він починав свій творчий шлях ще у складі популярної команди КВК.
Артист продовжує активно працювати, а недавно навіть покинув Україну, виїхавши в Росію, але зараз вже повертається.
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Фото повернення в Україну через Білорусь, Сергій розмістив у своєму Інстаграм.
"2-ий рік пішки через кордони.... #уездныйгород ", - написав артист.
Знімок був зроблений в Гомельській області Білорусі. За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Урааа!!!! Чекаємо в гості в м. Солігорськ!!!!!", "Гомель на зв'язку🤙 🏻 😅", " ласкаво просимо!!", "Легендарними стежками білоруських партизан?", "А де ви зараз?", "Взяли Курс в Україну?",- написали користувачі мережі.
У пості артист повідомив, що з осені закрилися кордони між Білоруссю і Україною. У Писаренка склалося враження - люди стали звикати, що між цими та іншими країнами немає авіасполучень.
Нагадаємо, Сергій Писаренко з 1997 року дружить зі своїм колегою з "Уездного города" Євгеном Нікішиним. Обидва артисти родом з Росії, обидва часто відвідують рідну країну.
Нагадаємо, Писаренко був дитиною зі звичайної сім'ї і не планував пов'язувати своє життя з творчістю, а хотів стати військовим, проте одного разу потрапив у КВК.
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