Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, возвращается в Украину

Известный артист до 2019 года выступал в программе "Дизель Шоу" в качестве гостя, а далее присоединился к проекту на полной основе, сообщает Politeka.net.

Писаренко давно любим зрителями, ведь он начинал свой творческий путь еще в составе популярной команды КВН.

Артист продолжает активно работать, а недавно даже покинул Украину, уехав в Россию, но сейчас уже возвращается.

Фото возвращения в Украину через Беларусь, Сергей разместил в своем Инстаграм.

"2-ой год пешком через границы.... #уездныйгород", - написал артист.

Снимок был сделан в Гомельской области Беларуси. За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Урааа!!!! Ждём в гости в г. Солигорск!!!!!", "Гомель на связи 🤙🏻😅", "Добро пожаловать!!", "По легендарным тропам белорусских партизан?", "А где вы сейчас?", "Взяли Курс в Украину?", - написали пользователи сети.

В посте артист сообщил, что с осени закрылись границы между Белорусью и Украиной. У Писаренко сложилось впечатление - люди стали привыкать, что между этими и другими странами нет авиасообщений.

Напомним, Сергей Писаренко с 1997 года дружит со своим коллегой из "Уездного города" Евгением Никишиным. Оба артиста родом из России, оба часто посещают родную страну.

Напомним, Писаренко был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством, а хотел стать военным, однако однажды попал в КВН.

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