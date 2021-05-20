Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, возвращается в Украину
Известный артист до 2019 года выступал в программе "Дизель Шоу" в качестве гостя, а далее присоединился к проекту на полной основе, сообщает Politeka.net.
Писаренко давно любим зрителями, ведь он начинал свой творческий путь еще в составе популярной команды КВН.
Артист продолжает активно работать, а недавно даже покинул Украину, уехав в Россию, но сейчас уже возвращается.
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Фото возвращения в Украину через Беларусь, Сергей разместил в своем Инстаграм.
"2-ой год пешком через границы.... #уездныйгород", - написал артист.
Снимок был сделан в Гомельской области Беларуси. За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Урааа!!!! Ждём в гости в г. Солигорск!!!!!", "Гомель на связи 🤙🏻😅", "Добро пожаловать!!", "По легендарным тропам белорусских партизан?", "А где вы сейчас?", "Взяли Курс в Украину?", - написали пользователи сети.
В посте артист сообщил, что с осени закрылись границы между Белорусью и Украиной. У Писаренко сложилось впечатление - люди стали привыкать, что между этими и другими странами нет авиасообщений.
Напомним, Сергей Писаренко с 1997 года дружит со своим коллегой из "Уездного города" Евгением Никишиным. Оба артиста родом из России, оба часто посещают родную страну.
Напомним, Писаренко был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством, а хотел стать военным, однако однажды попал в КВН.
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