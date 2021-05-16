Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-щик, Сергій Писаренко, порадував шанувальників яскравим кадром

Сергій Писаренко з 2019 року став брати участь в "Дизель шоу" на постійній основі. Найчастіше Писаренко з'являється на сцені зі своїм не менш відомим колегою, Євгеном Нікішиним. Обидва познайомилися ще в 1997 році, і стали міцним дуетом.

Саме в компанії з Нікішиним Писаренко і постав на новому фото, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Інстаграм. Але в кадр потрапили не тільки Писаренко і Нікішин.

Артисти "Дизель шоу" сиділи за накритим столом, а прямо з ними цілувалися чоловік і жінка, одягнені, як наречений і наречена. При цьому Нікішин теж склав губи, як для поцілунку.

"Щось мені підказує, що сезон весіль..... почався", - підписав кадр Писаренко. Також він супроводив пост хештегами "весілля мрії" і "найкращі ведучі".

"Вогонь", "я б вас теж запросив", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, з 2011 року Писаренко і Нікішин переважно працюють в Україні. Писаренко вів програми» Хто проти блондинок«,» хочеш, співай«,»Парад рад".

У 2013 році Сергій Писаренко взяв участь у шоу «Танці з зірками».

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