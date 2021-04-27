Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, сообщил поклонникам важную новость
Сергей Писаренко с 2019 года стал участвовать в "Дизель шоу" на постоянной основе, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что и ранее артист уже был известен, ведь много лет он выступал в КВН-команде "Уездный город".
Зачастую Писаренко появляется на сцене со своим не менее известным коллегой, Евгением Никишиным. Оба познакомились еще в 1997 году, и стали крепким дуэтом.
Так, и в этот раз "парочка" в ярких костюмах выступит в новом выпуске "Дизель Шоу". Об этом свидетельствует фото, которое Писаренко разместил в своем Инстаграм.
"Дизель шоу новые выпуски!!!!!!", - написал автор поста, обрадовав своих поклонников.
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За час публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев.
"Тимон и Пумба)))", "Как же с вами весело!", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас на страницу Сергея подписаны 132 тысячи пользователей сети.
Напомним, Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. Кроме того, что Писаренко комик, также он преподаватель и кандидат в мастера спорта по боксу.
Сейчас артист живет в Киеве и Москве, где его родные, и недавно вместе с коллегой они "сбежали" к себе на Родину, чтобы их проведать.
Известно, что Комик был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством. По примеру братьев он хотел строить военную карьеру, но в студенчестве стал играть в КВНе, после чего все "закрутилось".
Напомним, сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин ошарашили нелепым видом в компании Бузовой: "Наши сердца…".
Как сообщала Politeka, сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин завыли и расплакались на камеру: "Воспалились то как".
Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко неожиданно сбежал в Россию и поразил опухшим видом: "Два совершенно разных человека".