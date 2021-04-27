Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, сообщил поклонникам важную новость

Сергей Писаренко с 2019 года стал участвовать в "Дизель шоу" на постоянной основе, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что и ранее артист уже был известен, ведь много лет он выступал в КВН-команде "Уездный город".

Зачастую Писаренко появляется на сцене со своим не менее известным коллегой, Евгением Никишиным. Оба познакомились еще в 1997 году, и стали крепким дуэтом.

Так, и в этот раз "парочка" в ярких костюмах выступит в новом выпуске "Дизель Шоу". Об этом свидетельствует фото, которое Писаренко разместил в своем Инстаграм.

"Дизель шоу новые выпуски!!!!!!", - написал автор поста, обрадовав своих поклонников.

За час публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев.

"Тимон и Пумба)))", "Как же с вами весело!", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу Сергея подписаны 132 тысячи пользователей сети.

Напомним, Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. Кроме того, что Писаренко комик, также он преподаватель и кандидат в мастера спорта по боксу.

Сейчас артист живет в Киеве и Москве, где его родные, и недавно вместе с коллегой они "сбежали" к себе на Родину, чтобы их проведать.

Известно, что Комик был ребенком из обычной семьи и не планировал связывать свою жизнь с творчеством. По примеру братьев он хотел строить военную карьеру, но в студенчестве стал играть в КВНе, после чего все "закрутилось".

Напомним, сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин ошарашили нелепым видом в компании Бузовой: "Наши сердца…".

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