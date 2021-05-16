Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, порадовал поклонников ярким кадром

Сергей Писаренко с 2019 года стал участвовать в "Дизель шоу" на постоянной основе. Зачастую Писаренко появляется на сцене со своим не менее известным коллегой, Евгением Никишиным. Оба познакомились еще в 1997 году, и стали крепким дуэтом.

Именно в компании с Никишиным Писаренко и предстал на новом фото, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстагарм. Но в кадр попали не только Писаренко и Никишин.

Артисты «Дизель шоу» сидели за накрытым столом, а прямо з ними целовались мужчина и женщина, одетые, как жених и невеста. При этом Никишин тоже сложил губы, как для поцелуя.

«Что-то мне подсказывает, что сезон свадеб..... начался», - подписал кадр Писаренко. Также он сопроводил пост хэштегами «свадьба мечты» и «лучшие веущие».

«Огонь», «Я бы вас тоже пригласил», - пишут в комментариях.

Отметим, с 2011 года Писаренко и Никишин преимущественно работают в Украине. Писаренко вел программы «Кто против блондинок», «Хочешь, пой», «Парад советов».

В 2013 году Сергей Писаренко принял участие в шоу «Танцы со звездами».

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