Звезда «Дизель шоу» и бывший КВН-щик, Сергей Писаренко, порадовал поклонников новыми яркими кадрами

Сергей Писаренко с 2019 года стал участвовать в "Дизель шоу" на постоянной основе. Зачастую Писаренко появляется на сцене со своим не менее известным коллегой, Евгением Никишиным. Оба познакомились еще в 1997 году, и стали крепким дуэтом.

Именно в компании с Никишиным Писаренко и предстал на новых кадрах, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстагарм.

На одном из кадров запечатлено, как Писаренко поднес рупор к уху коллеги, на котором надеты наушники. Похоже, что Никишин танцует, не отвлекаясь ни на что вокруг.

«Женя и Сергей вы супер», «Какие вы нарядные!», «И незачем так орать, он и в первый раз тебя хорошо слышал», - комментируют фото пользователи Сети.

На другом фото Писаренко и Никишин позируют с шашлыками.

«Жрать есть путь и смысл», - прокомментировали снимок в Сети.

Отметим, с 2011 года Писаренко и Никишин преимущественно работают в Украине. Писаренко вел программы «Кто против блондинок», «Хочешь, пой», «Парад советов» на «Новом канале». Сергей Писаренко снялся в нескольких картинах — «Туристы», сериалах «Универ», «Счастливы вместе».

В 2013 году Сергей Писаренко принял участие в шоу «Танцы со звездами».

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