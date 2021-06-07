Актрису из "Дизель шоу" Викторию Булитко ждал сюрприз и, видимо, не совсем приятный

Сейчас 38-летняя звезда находится на гастролях в Николаеве. Гостиница, в которой поселилась юмористка, утопает в зелени, но вот об одной особенности администрация умолчала.

Девушка поделилась новыми "сториз" у себя в Инстаграм, в которых рассказала об утреннем "происшествии", передает Politeka.net.

Оказывается, у нее под окнами на выходных играет уличный оркестр. Музыканты разбудили Булитко, не дав актрисе как следует выспаться.

"Слышите эти чудные звуки в 8 утра? Это город Николаев, и из окна гостиницы доносятся прекрасные звуки вот этого оркестра... потому как люди бегут (как раз многие вышли на пробежку, - ред.) и их встречают!", - Виктория предстала на кадрах сонной в постели, без макияжа и прически. Звезда подошла с телефоном к окну и засняла этот перформанс.

"В принципе, мне это больше напоминает Одессу, но Николаев, знаете ли, тоже не отстает от веселого утра. Ну что ж, придется идти завтракать", - добавила она.

Ранее мы рассказывали, что Булитко в гриме перестал узнавать собственный телефон. Актриса, которая весь день меняла образ за образом, заставила функцию Face ID (систему распознавания лиц, которая представлена в iPhone) просто "взбеситься". Но когда она предстала в действительно устрашающем виде - с потекшей тушью под глазами, прыщами по всему лицу и черными зубами, - телефон тут же ее "узнал".

"Представляете, сегодня весь день снимаюсь в разных образах и телефон меня не узнавал, имею в виду Face ID. И вот только меня накрасили в "это", как он тут же открыл мне телефон...", - посетовала Булитко.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала, як коротала вечори на відпочинку в Туреччині:" а думки все про нього...".

Також Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" застала Сморигіна зненацька своїм подарунком: "Божечки, що це...".