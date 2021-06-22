Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко зацепила фанатов за живое, напомнив о простых и важных вещах

Как известно у 38-летней звезды, мастера комедийных ролей, за плечами десятки теле- и кинопроектов, а также работа в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Особую популярнось Виктория получила, когда в 2015-м году стала выступать на сцене юмористической программы "Дизель шоу". Сейчас рыжеволосая красотка на пике популярности и регулярно радует 200 тысяч своих подписчиков яркими кадрами в Инстаграм.

В своем новом посте Булитко заговорила о личных переживаниях, сопроводив спич снимком, сделанным в студии, передает Politeka.net. Юмористка позировала в золотистом наряде с оригинальными рукавами-воланами и открытыми плечами, дополнив лук необычной для нее прической - двумя косичками в стиле "колосок".

"Кто из вас начинает жизнь с чистого листа?) 😊 Помню, как в детстве я начинала новую жизнь чуть ли не с каждого следующего понедельника 😅😅😅 Почему? Не знаю ))) Мне кажется, я всё время пыталась стать Лучше, Лучше учиться, стремиться к большему, к более светлому доброму мудрому))) И так, каждый понедельник. Потом, со временем, поняла, что мне не угнаться за чем-то "Лучшим", и, просто, начала учиться любить то, ЧТО ДЕЛАЮ. Любить себя, свои ошибки и достижения 🥰 С новым Понедельником, Друзья!)😉", - Булитко открыла о себе нечто новенькое.

Пользователи с жаром обсудили пост:

"Первый раз первый класс"😆такая хорошенькая просто лапочка....🤗Отличного понедельника 💛💙💕"

"С днём летнего солнцестояния! Именно в это день и надо начинать жизнь с чистого листа!"

"С новым имиджем Викуся🔥"

"Чудесное фото! Мне очень нравятся косички. Такая красивая девочка )❤️!"

"Доброе утпечко Виктория Сергеевна! Как всегда в своём репертуаре! Желаю прекрасной плодовитой недели... буть счастлива"

"Девочка прям!!!🔥😍👏🌹"

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" в неожиданном образе показала, как подготовилась к лету: "Прикид для...".

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