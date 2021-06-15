Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко заворожила видом в красном платье

Как передает Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм появился кадр с 38-летней звездой. Актриса разлеглась на диванчике, продемонстрировав эффектное декольте. Красное платье подчеркнуло точеную фигурку стройной Булитко.

«Высыпаться стала как младенец»,- Виктория Булитко увлеклась гипнозом. Актриса «Дизель Студио» @bulitka поделилась со своими подписчиками в Instagram, как избавилась от хронического недосыпа», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники актрисы оставили массу восторженных отзывов.

«Ты просто Прелесть», «Наша красотка, живчик», «Опасное дело гипноз ну его на…», «Какая милая Вика в красном платье. Булочка с корицей. Я не знаю как гипноз. Вика тоже писала, что всё-таки стрёмно. Я бы попробовал медитацию», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко пожаловалась на гостиницу в Николаеве. Актриса отметила, что в 8 утра ее разбудил местный оркестр, который играет под окнами ее номера на выходных. Музыканты разбудили Булитко, не дав актрисе как следует выспаться. Звезда предстала на кадрах сонной в постели, без макияжа и прически.

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