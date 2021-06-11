Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про несподівану практику, до якої стала вдаватися

Актриса поділилася одкровенням на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Булітко розповіла, що давно страждала від недосипу, тому стала вирішила скористатися гіпнозом. Результат не змусив себе чекати.

"Останні 2 тижні слухаю перед сном гіпноз. І, дійсно, стала йти в глибокий сон, чого не було раніше. Зізнаюся чесно, це мене трохи лякає. Тому, як не розумію, що відбувається в той момент, і як це може впливати на мене і мою підсвідомість. Але, висипатися стала, як немовля 😊 чому дуже рада, тому, що хронічний недосип спостерігала у себе досить давно», - розповіла вона.

Таке визнання зацікавило фоловерів зірки. Хоча поставилися вони до цього по-різному.

"Був досвід... Не раджу захоплюватися....", "Стрес йде і на підсвідомому рівні відпочиваєте«," по-моєму непогане рішення наболілої проблеми, я б теж спробувала. І, Викуля, Фото дуже стильне🔥) ну втім як завжди", " При вашому робочому навантаженні, коли пам'ять перезавантажена просто необхідно глибоке розслаблення», - пишуть в коментарях.

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