Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про несподівану пропозицію, яку отримала від Клініки пластичної хірургії

Актриса, яка не соромиться ділитися з шанувальниками історіями зі свого життя, опублікувала в Instagram нові Короткі відео, пише Politeka.net. За словами Булітко, їй абсолютно несподівано запропонували пластичну операцію.

"Ви знаєте, це дуже смішно. Зі мною сталася така кумедна ситуація. Написала мені Клініка пластичної хірургії, мовляв: "Ми б хотіли з вами попрацювати. Давайте, ми Вам якусь пластичну операцію, а ви нам – рекламу бартером". І там перерахування: збільшення грудей, щось прибрати, щось пришити...", - зі сміхом розповіла актриса.

Втім, умовити її співробітникам клініки так і не вдалося. Булітко твердо впевнена в тому, що їхні послуги їй не потрібні.

"Ну, загалом я відповіла, що поки я тримаюся", - підсумувала актриса і розсміялася.

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Так, Глущенко позувала в образі ефектної дами в окулярах з пишною рудою шевелюрою. Сморигін перетворився на харизматичного грузинського дідуся з бородою, вусами і характерною шапкою.

При цьому, сама Вікторія була в образі літньої нареченої з сивим волоссям.

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