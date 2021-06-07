Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко рассказала о неожиданном предложении, которое получила от клиники пластической хирургии

Актриса, которая не стесняется делиться с поклонниками историями из своей жизни, опубликовала в Инстаграм новые короткие видео, пишет Politeka.net. По словам Булитко, ей совершенно неожиданно предложили пластическую операцию.

«Вы знаете, это очень смешно. Со мной произошла такая забавная ситуация. Написала мне клиника пластической хирургии, мол: «Мы бы хотели с вами посотрудничать. Давайте, мы вам какую-то пластическую операцию, а вы нам – рекламу бартером». И там перечисление: увеличение груди, что-то убрать, что-то пришить…», - со смехом рассказала актриса.

Впрочем, уговорить ее сотрудникам клиники так и не удалось. Булитко твердо уверена в том, что их услуги ей не нужны.

«Ну, в общем я ответила, что пока я держусь», - подытожила актриса и рассмеялась.

Ранее мы писали, что Булитко показала, как они с Евгением Сморигиным и Яной Глущенко преобразились для нового эпизода сериала «На троих».

Так, Глущенко позировала в образе эффектной дамы в очках с пышной рыжей шевелюрой. Сморигин преобразился в харизматичного грузинского дедушку с бородой, усами и характерной шапкой.

При этом, сама Виктория была в образе пожилой невесты с седыми волосами.

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