Известная украинская певица Оля Полякова показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. Красотка недавно выступила в Киеве и Полтаве, радуя украинцев своими хитами. Не забывает девушка и о социальных сетях, где регулярно делится интересным контентом.

На новых фото Оля показалась в узком закрытом купальнике, выставив на обозрение шикарные ножки. Девушка на первом снимке стояла лицом к камере, а на втором - повернулась боком, демонстрируя подтянутые ягодицы. Полякова даже немножко задрала ножку, делая снимок более игривым.



"Давай, что ты, развлекай нас", - сказал голос за кадром.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что певица Оля Полякова порадовала публику новыми фото, показав свою гордость.

На новых фото, которые опубликовала певица в своем микроблоге, старшая Маша и младшая Алиса предстали в ярких образах. Первая позировала в необычной черной шляпке, распустив рыжие локоны. На коленях у девушки сидел их домашний любимец. Фото второй девочки было сделано на отдыхе в Турции.

Напомним, Полякова в корсете запрыгнула на руки могучему богатырю и задрала ноги

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