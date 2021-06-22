Певица Оля Полякова эпатировала публику неожиданной выходкой

37-летняя суперблондинка засветилась на одном из корпоративов, на котором ведущим был Владимир Остапчук. В перерывах между выступлениями Оля продолжала развлекать народ. Звезда опубликовала в Инстаграм свежие "сториз", на которых показала, как ее носили на руках, передает Politeka.net.

Так, Оля, в своем традиционном вызывающем наряде - корсете со шлейфом, расшитом серебристыми блестками, запрыгнула на руки "могучему богатырю", да еще и задрала ножки. Певицу пронесли в такой позе несколько метров.

"О, боже...", - восклицал голос за кадром, который снимал происходящее на камеру.

"Корабль с мачтой", - так охарактеризовал "композицию" мужчина, который нес Полякову на руках.

Кроме того, звезда опубликовала еще одно фото, показав, как расслабляется в гримерке в точно такой же позе, только уже лежа на диване.

"И никакого фотошопа, главное 👍", - подписала она кадр.

Ранее мы рассказывали, как Остапчук решил подшутить на Поляковой, подкравшись к ней с включенной камерой и каверзным вопросом.

«Олечка, а кто это там играет? Твоя любимая артистка Тина Кароль», - обратился к певице Владимир и стал ждать ее реакции.

«Да, это правда… Ну что? Это правда», - ответила Оля.

Как известно, недавно между артистками вспыхнул скандал, когда Полякова публично назвала конкурентку на большой сцене Кароль - "плакальщицей на похоронах".

Напомним, что Остапчук на отдыхе обзавелся симпатичной малышкой, жена не против: "Зовут Дуня".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука запрыгнула на руки к мужу и удивила признанием: "А мы уже решили...".

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