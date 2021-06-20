Украинский телеведущий Владимир Остапчук решил напомнить украинцам о скандале, который не так давно разгорелся между Тиной Кароль и Ольгой Поляковой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Владимир решил подшутить над Поляковой, вместе с которой работал на корпоративе. Он заснял звезду, когда та сидела за кулисами и смотрела в телефон. На фоне играла песня Тины Кароль.
«Олечка, а кто это там играет? Твоя любимая артистка Тина Кароль», - обратился к певице Остапчук и стал ждать ее реакции.
«Да, это правда… Ну что? Это правда», - ответила Ольга.
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Телеведущий продолжил ее снимать, в результате чего Полякова не сдержалась и улыбнулась. Стоит отметить, что певица была одета в невероятно красивое платье.
Напомним, что скандал между артистками разгорелся после того, как в эфире шоу «Маска» Полякова назвала Тину Кароль «главной плакальщицей на похоронах». Тина использовала этот выпад в свою сторону для громкой премьеры своего нового клипа «Скандал».
Ранее мы писали, что Оля Полякова появилась на съемках в компании коллеги Даши Астафьевой. Артистки появились вместе в гримерке, показывая, как хорошо они ладят. Ольга позировала в белом наряде, а Астафьева – в черном.
Напомним, что Остапчук на отдыхе обзавелся симпатичной малышкой, жена не против: "Зовут Дуня".
Как сообщала Politeka, жена Остапчука запрыгнула на руки к мужу и удивила признанием: "А мы уже решили...".
Также Politeka писала, что жена Остапчука в кислотном бикини показала, чем покорила известного ведущего: кадр без фильтров.