Владимир Остапчук записал видео с Олей Поляковой, подшутив над Тиной Кароль
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук опубликовал видео в своем Инстаграм. На нем Оля Полякова біла в наряде с большими вырезами и декольте. Красотка совсем не скрывала свои роскошные ножки, хвастаясь их длинной. Ролик репостнула Тина Кароль, о которой шла речь.
"Олечка, кто это там играет? Твоя любимая артистка, Тина Кароль?", - спросил Владимир Остапчук.
"Да, это правда. Ну что, это правда", - ответила улыбчиво Полякова.
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Оля решила тоже сделать репост видео в свои сторис.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь ролик был в сторис Инстаграм, где подобных функций не предусмотрено.
Отметим, что между Поляковой и Кароль был скандал. На шоу «Маска» Оля назвала Тину «главной плакальщицей на похоронах». Кароль использовала этот выпад в свою сторону для громкой премьеры своего нового клипа «Скандал».
Сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова устроила неприличные танцы в гримерке.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько видео, снятых в гримерке. На первом она сняла себя крупным планом, показав, как ее подготовили к выступлению. На Ольге была традиционная корона и серебристый боди с очень глубоким декольте. Яркий макияж и красные губы приковывали взгляды к выразительному лицу артистки.
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А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова в одном полотенце неожиданно обратилась к медикам
Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" рискнул выложить неудачные фото Оли Поляковой