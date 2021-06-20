Украинская певица Оля Полякова появилась на съемках в компании коллеги Даши Астафьевой

Как стало недавно известно, давние знакомые и коллеги Даша Астафьева и Ольга Полякова снимаются в одном проекте. Больше 10 лет на кухне "Мастер Шеф" соревновались за первенство опытные повара или любители, а теперь в новом сезоне на проекте появились соревнования между звездными командами.

В первом эпизоде соревновались блондинки против брюнеток: Ольга Полякова, Алина Гросу, Татьяна Решетняк (Таяна) – команда красных, и Даша Астафьева, Оля Цибульская и Надежда Мейхер в синей команде. На съемках очередного выпуска Оля и Даша появились вместе в гримерке, показывая, как хорошо они ладят.

Отметим, интриговать пикантными Сторис для артисток не впервой, ведь ранее они снимались вместе для фильма «Свингеры» и с тех пор любят дурачиться на камеру, обниматься и шутливо заигрывать друг с другом, зная, что это вызовет бурную реакцию поклонников.

В модных нарядах и с легкими улыбками звезды не обошлись без кокетства и в этот раз.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова честно рассказала об эмоциональном выгорании. 37-летняя певица отметила, что борется с таким состоянием, оставаясь в полном одиночестве.

«Я сегодня дома в гордом одиночестве. Все уехали в город. А я занялась выпечкой хлеба. Многие меня спрашивают: «Зачем ты это делаешь? Ты что старенькая бабушка? А я вам скажу, что я ужасно таким образом расслабляюсь. Это моя медитация», - призналась певица.

Напомним, что влажная Оля Полякова предстала перед камерой в одном полотенце: "Сегодня банный день".

Также Politeka писала, что Оля Полякова раскомандовалась Эктором на "Мастер Шеф": «А приз тому, кто понаглее?».

А еще Politeka сообщала, что на роскошный особняк Поляковой под Киевом обрушилась ледяная стихия: "Видели, что происходит?".