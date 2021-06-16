Украинская певица Оля Полякова записала видео из своего загородного дома

Артистка построила себе загородный дом на берегу Днепра под Киевом, пишет Politeka.net. На территории имеется веранда с большими панорамными окнами, зона отдыха, не так давно она увеличила свой дом-сруб.

Жилье звезды находится в элитном коттеджном поселке, который тщательно охраняется. Однако никто не может уберечь особняк от погодных условий.

Так, на особняк звезды обрушилась настоящая ледяная стихия - крупный град. Об этом артистка сообщала в своих сторис Инстаграм, опубликовав несколько соответствующих видео.

"Ребята, вы видели, что происходит? Град!", - сообщила звезда.

Кадры не собрали ни лайков, ни комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это сделать невозможно.

Отметим, дом Оли Поляковой находится в живописном месте – с одной стороны густой лес, с другой – военные, ведь поселок возвели почти на территории военного полигона Нацгвардии, а с третьей – Днепр.

Дом-сруб знаменитости построен на полуострове и имеет собственный выход к воде с причалом для яхт и катеров. Кроме вышеописанных зон отдыха, на территории также есть открытый бассейн, место для застолья у камина, баня, сарай и теплица.

Примечательно, что дом был построен пять лет назад, но только в 2020 году артистка плотнее занялась остальной стройкой, ведь у нее появилось время из-за локдауна. Знаменитость в два раза расширила особняк, и другое.

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