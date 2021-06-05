Певица Оля Полякова показала, в каком живописном месте расположен ее загородный дом
Поместье 37-летней певицы находится в селе Старое на Киевщине. Расположено оно на полуострове, и с одной стороны окружено лесом, а с другой - Днепром. Его размах впечатляет, на огромной территории расположены особняк, бассейн, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи.
Сам дом выполнен из дерева финского бруса. Во время локдауна, когда многие артисты остались без работы, а значит у них появилось много свободного времени, Оля успела воплотить в жизнь свою мечту. Она в два раза расширила особняк, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.
Кроме того, певица недавно соорудила на берегу террасу с панорамными окнами. Внутри зона отдыха декорирована в светлых тонах, есть место для застолья и для посиделок у камина. Изюминки декора - подвесное плетенное кресло-качель в виде кокона и винтажная кованная люстра.
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Также на территории имеется собственный выход к воде с причалом для яхт и катеров, собственная банька и большой открытый бассейн. Во дворе артистка обустроила стойло, где обитает поголовье из трех десятков козочек и есть лошади. Из козьего молока Оля изготавливает масло и сыры. А еще она занимается теплицей, где у нее растут салат, клубника и огурцы.
В новых "сториз", которыми Полякова поделилась у себя Инстаграм, звезда засветила хоромы с яхты, на которой возвращалась домой, передает Politeka.net. Оля начала снимать задолго до того, как на горизонте появился ее пирс, хвастаясь живописными видами вокруг.
"Моц домик", - с теплом произнесла она, подплывая к своему поместью.
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