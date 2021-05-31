Известная украинская певица-суперблондинка Оля Полякова рассказала, как приходится ее дочери в школе

Оля Полякова не только талантливая артистка, но также мать двоих дочерей, сообщает Politeka.net. Старшую Марию звезда родила 2 марта 2005 года, а Алису - 5 октября 2011 года.

В интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" артистка рассказала, как учатся ее дети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам Поляковой, семестры в школе девочки заканчивают нормально. Как отметила звезда, по тем предметам, которые важны, у девочек все в порядке, но по другим - есть проблемы, однако, певица не принимает это во внимание.

"Если у моей Маши есть проблемы с геометрией... Ну, не будет она чертить, не будет она архитектором, это ж понятно", - поделилась певица.

Отметим, Мария Полякова не только учится, но также занимается музыкой, ведет свой блог в Инстаграм и снимается в сериалах.

Так, юная красотка в прошлом году дебютировала как актриса в сериале об украинской молодежи SEX INSTA ZNO.

В интервью "Світському життю" в прошлом году Мария Полякова рассказала, что ей приходится сталкиваться с хейтерами. В частности, девушка получила долю негатива после того, как создала собственную рок-группу. Однако, по признанию дочери звезды, она человек, который не обращает на это внимания.

После обучения в школе Маша мечтает поехать в США, и получить образование.

Напомним, Полякова на "Мастер Шеф" разгневала украинцев, новое видео: "Стыдно за...".

Как сообщала Politeka, Астафьева раскованно прижалась к Поляковой, засветив лишнее в декольте: фото кокеток.

Также Politeka писала, Полякова, не сдержавшись, вмешалась в скандал вокруг ее 16-летней дочери: "Это не правда!".