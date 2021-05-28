Известная украинская певица Оля Полякова в компании Даши Астафьевой хорошо провела время перед съемками

Украинские исполнительницы, перед тем, как отправиться на красную дорожку, хорошо повеселились в гримерке. Дашу и Ольгу связывают давние дружеские отношения, ведь еще на съемках фильма «Свингеры» двум певицам удалось навести шума своим эпатажным поведением и даже поцелуем на премьере.

А вот любование друг другом перед камерами в блестящих нарядах в этот раз также без внимания фанатов не обошлось. Обе исполнительницы прижались друг к другу, сверкая декольте и шутливо кокетничая. Причем обе исполнили песню Каменских «Красное вино» на свой лад, после чего засмеялись, вдоволь «поиграв» на камеру.

Примечательно, что ранее Полякова, отвечая на вопрос Потапа в интервью о том, что бы она сделала, если бы стала мужчиной, заявила, что сразу бы переспала с женщиной. По словам Поляковой, в качестве партнерши она бы выбрала свою коллегу по шоу-бизнесу, певицу Дашу Астафьеву.

"Она совершенно мой сексотип – такая булка. Я бы ее сожмакала", – заявила Полякова.

Ранее Оля опубликовала фото, на котором позировала в салатовом леопардовом костюме. Красотка его распахнула, демонстрируя пышные формы в большом декольте, а также огромную золотую цепочку на шее.

"Ну, что, дорогие мои, ждём Премьеру? Вот и она - Взрослая Девочка! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип!! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе Ее Величества Женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. И в этом вам, как никто другой, поможет, конечно же, ваша внимательная и любимая артистка ;)

Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."