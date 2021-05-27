Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, пробует свои силы, как певица

16-летняя девушка заканчивает школу и еще не определилась, чем хочет заниматься в жизни. В последнее время она увлеклась вокалом и даже начала брать уроки. Популярность ее матери, конечно, наложила свой отпечаток. Маша активно ведет свой микроблог в Инстаграм, делясь успехами и неудачами в поисках себя.

Недавно Маша записала кавер на популярную ныне песню DEAD BLONDE "Мальчик на девятке". Дочь Поляковой выставила видео в своем микроблоге и попросила публику оценить, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Девушка получила различные отзывы в комментарих, как и хвалебные, так и не очень. Местами доходило до бурных выяснений, есть ли талант у Маши или нет.

Полякова, конечно, поддержала дочь.

"Классно поешь! Очень чисто по интонации, и звонко!!! Крутая! 🔥 Делай больше каверов 🔥", - прокомментировала она пост.

Ей тут же возразили: "Она орёт - @polyakovamusic вы очень молодец, что поддерживаете свою дочь! - она не орёт, а волает - 😂😂😂😂"; "Не нужно так переигрывать уже... мимика лица 😏"; "Голос хороший, но надо заниматься вокалом"; "Красивый голос, но зачем орать?"; "Вауу данные определенно есть, если с ними поработать то я думаю из тебя не плохая певица получится".

Одной из пользовательниц удалось особенно разозлить Полякову.

"Давайте будем чесны, мне не нрав, голос плохой, и не красиво. Сори за правду", - написала "антифанатка".

"Это не правда, вот вообще!", - заступилась Оля за дочь.

"@polyakovamusic может это и так, но эта песня явно не под её стиль. Извините, но это так. Пускай поёт, и ищет её стиль в песне. Я уверена, что каждый умеет петь, но каждому подходит свой стиль песни", - продолжила настаивать пользовательница.

Напомним, что дочь Поляковой удивила новой скандальной выходкой: "Матери времени нет воспитанием заняться!"

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в кружевном бюсте заставила о себе говорить: "Господи, а какая она будет через лет 10..."