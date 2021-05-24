Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, показала, как отдыхает в их загородном доме

16-летняя девушка активно ведет свой Инстаграм-блог, выставляя фото из жизни и делясь личными переживаниями. На нее подписаны уже более 170 тысяч человек. Время от времени Маша удивляет публику эпатирующими кадрами.

Сейчас, судя по "сториз" в Инстаграм Маши и ее мамы, семейство наслаждается отдыхом в их загородном доме, подальше от городской суеты. В частности, здесь Полякова занимается огородом, выращивая овощи, фрукты, а также разводит домашнюю птицу и коз. Также у нее имеется конюшня. Оля не прочь иногда провести время в седле, а вот Маша вообще занимается конным спортом.

Правда, в настоящий момент дочка Поляковой выбрала не столь экстремальное развлечение. На новых кадрах, которыми она поделилась в соцсети, Маша показала, как расслабляется возле бассейна, передает Politeka.net.

Девушка в розовой маечке понежилась на подстилке, лежа на спине. Заметно, что солнце слепит ей глаза и не дает шанса их открыть: Маша прищурилась, положив руку на лоб, но все равно не очень помогло. Обработав кадры в фильтре, дочка Поляковой пририсовала себе веснушки и синих птичек над головой.

Ранее мы рассказывали, что Маша решила поздравить подругу с прошедшим днем рождения и выложила совместное фото с ней, сделанное при полном «параде». На ней было силуэтное мини-платье насыщенного оранжевого оттенка, а на лице яркий макияж со стрелками и броской помадой.