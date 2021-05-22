Старшая дочь Оли Поляковой – Маша засветилась с ярким макияжем и в мини-платье на фото с подругой

Так, 16-летняя Маша Полякова известна украинцам по большей части из-за звездной родительницы, однако в последнее время девушка неплохо справляется сама.

В микроблоге Инстаграм за жизнью девочки следят как поклонники, так и журналисты. Всего на ее страницу подписано 173 тысячи человек, а ее публикации собирают все больше лайков. Об этом пишет Politeka.net

Маша решила поздравить подругу с прошедшим днем рождения и выложила совместное фото с ней, сделанное при полном «параде».

На ней было надето праздничное оранжевое мини-платье, на лице наложен ярких макияж со стрелками на глазах и красной помадой.

Лучшая подруга Маши была наряжена в длинное бальное платье с корсетом.

Школьницы сложили губы трубочкой.

Нужно отметить, что они выглядели очень по-взрослому.

Всего за 20 минут старшая дочь Оли Поляковой получила почти 2 тысячи лайков от благодарных подписчиков, а вот снимок они комментировать не спешили.

Ранее мы писали, дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила стильным взрослым образом.

На свежем фото 16-летняя школьница предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.

Напомним, что дочь Поляковой удивила новой скандальной выходкой: "Матери времени нет воспитанием заняться!"

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