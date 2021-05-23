Известная украинская певица Оля Полякова показала себя с директором и правой рукой Артемием Чирковым

Как пишет Politeka.net, Артемий Чирков уже почти 10 лет помогает Оле Поляковой работать. Полякова так сблизилась с менеджером, что называет его гастрольным мужем. А сегодня, 22 мая, красотка решила поздравить мужчину с праздником и опубликовала совместное фото в Инстаграм.

На кадре Оля позировала в интересном костюме с нарядом на голове. Рядом стоял Артемий в джинсовке и держал за руки Полякову.

"Мой дорогой, любимый Артемий!!!! мой друг,партнёр, директор, психоаналитик и няня, почти 10 лет вместе, за эти годы ты возмужал, вырос, заматерел и очень похорошел! Надеюсь ты счастлив, потому что я очень хочу ,чтобы ты был счастлив, а ещё здоров , успешен и весел! С днём рождения мой partner in crime!", - написала Оля.

"Спасибо, моя королева. Люблю", - написал в ответ Артем.

Ефросинина сразу прокомментировала фото: "Тема, герой наш. Поздравляю вас".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ночная жрица", "Супер, Оля, класс", "С Днем рождения, самые лучшие пожелания. С нетерпением жду встречи с вами вечером".

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