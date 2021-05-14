Концертный директор Оли Поляковой раскрыл неожиданные подробности о певице
Откровениями он поделился в программе «Зірковий шлях». Директор и правая рука артистки Артем Чирков уже почти 9 лет рядом с Поляковой. При этом сама артистка называет его своим гастрольным мужем.
За время их многолетнего сотрудничества было всякое: и ссоры, и скандалы, и даже драки. Однако конфликтные ситуации всегда заканчивалась мирно, сейчас мужчина с артисткой остаются в хороших дружеских отношениях.
Чирков рассказал, что часто выходил на сцену вместе с Поляковой, но об этом никто не знал.
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«Когда на сцене возле Оли появлялся конь в шинели и резиновой маске, так это был я. Я побывал на всех главных сценах страны как артист, но этого никто не знает», - рассказал он.
Также Чирков признался, как так получилось, что он стал не только концертным директором, но и частью выступления.
«Я так себе подумал, ну или я кого-то найму, кто будет получать эти деньги. Это же райдер еще нужен на него, дорога, еда. Так что я решил эти деньги зарабатывать сам», - рассказал Чирков.
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