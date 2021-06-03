Украинская певица Оля Полякова показала роскошный дом, в котором отдыхает с детьми

У звезды есть собственный загородный дом, который она часто показывает поклонникам.

Как можно заметить, веранда выполнена в светлых тонах, а пространство создают панорамные окна, за которыми виднеется озеро и деревья. Также здесь присутствует камин, который исполнительница часто показывает у себя в видео.

По словам Поляковой, этот дом, где она отдыхает от городсткой суеты, считается местом ее силы.

В своих свежих видео звезда не стала показывать себя, но акцентировала внимание на том, как отдыхает за столов, засветив только ноги. Также Ольга показала красочный закат, который можно хорошо рассмотреть сквозь те же окна, которыми так довольна звезда.

Отметим, на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда, сидя на аккуратном кресле в белом костюме, тоже похвасталась ремонтом.

Примечательно, что далеко не все пользователи положительно отреагировали на пост звезды, некоторые раскритиковали Олю за ее отношение к уборке и попытались осудить за небрежный вид:

«Чудесная зона для отдыха!!!; Кому шо... Кому окна...Кому костюм...а кому "листя не загребленне за вікном"....🤣🤣🤣; Видать не плохо компания проплатили рекламу.....; а листья тяжело было загрести, ох и хозяйка…; Главное, чтобы крыша не текла(((; Круто ❤️; Шикарно! Супер!🔥👏; Одна реклама; мне очень нравится, вид прекрасный!» - написали в сети.

Напомним, Полякова призналась, какие проблемы в школе у ее дочери Маши: "Ну, не будет она...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой показала, как подруга оттеснила ее на задний план: "Веет вайбом Måneskin".

Также Politeka писала, Полякова после откровений Ани Лорак раскрыла новые детали домогательств Меладзе: "Он хотел, как Дед Мороз?".