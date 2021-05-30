Певица Оля Полякова снова заговорила на тему домогательств Константина Меладзе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая после откровений Ани Лорак о непристойных предложениях Константина Меладзе сделала и свой каминг-аут, теперь снова заговорила на эту тему. В интервью Кате Осадчей в "Світському житті" артистка призналась, что в то время такие "подкаты" воспринимались в порядке вещей, но теперь она поняла, что получила травму от этих домогательств (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Оли, она выросла в патриархально стране, где подобное поведение мужчин воспринимается как норма, и это артистку сильно возмущает. Она одна из немногих знаменитостей откровенно поднимает эту тему и обращается к жертвам домогательств с просьбой не молчать об этом.

Что касается Константина Меладзе, то инцидент Поляковой с ним случился, когда молодая певица проходила кастинг в "ВИА Гру". "Ну скажите пожалуйста, если посадить девочку на колени. Это что? Это он хотел меня как Дед Мороз покатать? Или может подарочек мне после этого еще подарить? Меня домогались, но меня не заставляли", - рассказала Полякова.

По ее словам, тогда это не воспринималось, именно как домогательства, но со временем она поняла, что именно это и было тогда. "Сейчас я анализирую и понимаю, что это меня травмировало. Много лет я в себя не верила. Когда тебя не воспринимают, как музыканта, как профессионала, а только как с*кс-объект и кусок мяса – это в глубине души ранит, - заявила Оля.

Напомним, Еще одна экс-ВИА Гра рискнула сделать заявление о скандале с Меладзе: "Желаю всем девчатам...".

Как сообщала Politeka, Полякова в костюме с блестками без смущения показала, как развлекает себя в гримерке: кадры.

Также Politeka писала, Полякова спустя годы призналась, кто домогался ее в школе: "Никому не сказала об этом, даже маме".