Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Анна Седокова огорошила откровением, прокомментировав громкую ситуацию с продюсером Константином Меладзе

Так, недавно Ани Лорак раструбила на все медиа-пространство о недостойном поведении 57-летнего Меладзе. Как известно, Лорак стала его подопечной в 2007 году. Однако, выпустив совместную песню с его братом Валерием, сотрудничество продлилось недолго. Спустя года Каролина заявила, что Константин проявлял к ней настойчивое внимание и якобы делал непристойные предложения взамен на сотрудничество. По словам певицы, она вежливо отказалась, после чего продюсер заблокировал ее в телефоне.

В Сети поднялась шумиха: многие артисты вслед за Лорак высказали свое мнение. К примеру, Оля Полякова поддержала Каролину, а Анастасия Приходько, наоборот, встала на защиту Меладзе.

Экс-ВИА Гра Анна Седокова также прокомментировала скандал. В частности, год назад, в прямом эфире с Поляковой в Инстаграм певица упомянула о том, что в коллективе всегда царила нездоровая психологическая атмосфера.

"Хочу сказать, что Костя Меладзе все время очень жестко манипулировал нами не только как артистками, но и как женщинами... Была сильная психологическая манипуляция, типа "кто станет моей музой сегодня", - призналась Седокова.

После заявления Лорак и разгоревшегося скандала Седокова не открестилась от своих слов. И сейчас заявила, что "все будет только громче". Об этом говорится в программе "Зірковий шлях", передает Politeka.net.

"Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. Я думаю, что со временем все, кто в это был замешан, все равно... Все станет громче... В любом случае, я желаю всем девчатам беречь себя и помнить о своих ценностях и всегда быть под защитой", - обратилась звезда к участницам "ВИА Гры".

Мнение пользователей в комментариях разделилось:

"Все равно правда всплывет....👏не бойтесь Аня!"

"Сначала работала на него столько лет, а теперь - он нас домогался. Значит, была согласна? А это уже не домогательство, а сотрудничество называется"

Напомним, что Ани Лорак после откровений о Меладзе засняли в объятиях седовласого красавца: "Моя..."