Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Анна Седокова огорошила откровением, прокомментировав громкую ситуацию с продюсером Константином Меладзе
Так, недавно Ани Лорак раструбила на все медиа-пространство о недостойном поведении 57-летнего Меладзе. Как известно, Лорак стала его подопечной в 2007 году. Однако, выпустив совместную песню с его братом Валерием, сотрудничество продлилось недолго. Спустя года Каролина заявила, что Константин проявлял к ней настойчивое внимание и якобы делал непристойные предложения взамен на сотрудничество. По словам певицы, она вежливо отказалась, после чего продюсер заблокировал ее в телефоне.
В Сети поднялась шумиха: многие артисты вслед за Лорак высказали свое мнение. К примеру, Оля Полякова поддержала Каролину, а Анастасия Приходько, наоборот, встала на защиту Меладзе.
Экс-ВИА Гра Анна Седокова также прокомментировала скандал. В частности, год назад, в прямом эфире с Поляковой в Инстаграм певица упомянула о том, что в коллективе всегда царила нездоровая психологическая атмосфера.
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"Хочу сказать, что Костя Меладзе все время очень жестко манипулировал нами не только как артистками, но и как женщинами... Была сильная психологическая манипуляция, типа "кто станет моей музой сегодня", - призналась Седокова.
После заявления Лорак и разгоревшегося скандала Седокова не открестилась от своих слов. И сейчас заявила, что "все будет только громче". Об этом говорится в программе "Зірковий шлях", передает Politeka.net.
"Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. Я думаю, что со временем все, кто в это был замешан, все равно... Все станет громче... В любом случае, я желаю всем девчатам беречь себя и помнить о своих ценностях и всегда быть под защитой", - обратилась звезда к участницам "ВИА Гры".
Мнение пользователей в комментариях разделилось:
"Все равно правда всплывет....👏не бойтесь Аня!"
"Сначала работала на него столько лет, а теперь - он нас домогался. Значит, была согласна? А это уже не домогательство, а сотрудничество называется"
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