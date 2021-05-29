Известная украинская певица-суперблондинка Оля Полякова рассказала о домогательствах во времена школы

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая растит двух дочерей, в свое время стала жертвой домогательств, это случилось, когда она училась в школе. Оказалось, что к будущей звезде проявлял нездоровый интерес учитель физкультуры, но она не рассказала об этом никому, даже собственной маме. Об этом Оля рассказала в прямом эфире в своем Instagram, который провела с психологом и гендерным экспертом Натальей Пашко.

По словам Поляковой, она уверенна, что с такими ситуациями сталкиваются почти все женщины и девушки в разный период своей жизни. И даже звезды и известные люди не исключение в этом, причем не только женщины, но и мужчины. У самой артистки этот неприятный опыт случился в школе – к ней домогался учитель физкультуры, но тогда она это не осознавала.

"Он пощупал или это мне показалось? Наверное, показалось". Затем следующему уроку он снова подсаживает тебя [вверх], за ж*пку берет и то пальчиком лезет тебе куда-то. И ты снова думаешь: "Нет, не может этого быть, ну не может же такого быть, это же взрослый", - рассказала Полякова о личном пережитом опыте.

Она также добавила, что после того случая попросила маму-врача сделать ей справку для освобождения от уроков физкультуры, однако, так и не призналась, почему не хотела пересекаться с физруком и посещать его занятия. "Домогательства – все еще наша реальность. Поговорили с психологиней, гендерной эксперткой Наталией Пашко @pashkonatalya о домогательствах – секс*альных и не только", - подписала видео Ольга.

Напомним, Полякова на "Мастер Шеф" разгневала украинцев, новое видео: "Стыдно за...".

Как сообщала Politeka, Астафьева раскованно прижалась к Поляковой, засветив лишнее в декольте: фото кокеток.

Также Politeka писала, Полякова, не сдержавшись, вмешалась в скандал вокруг ее 16-летней дочери: "Это не правда!".