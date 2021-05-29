Известная украинская певица Оля Полякова показала, как веселится в гримерке перед концертом

Исполнительница часто рассказывает в Инстаграм, как проводит время в салоне красоты, какие уходовые процедуры делает и не скрывает, что колит ботокс из-за активной мимики. При этом Ольга может похвастаться стройным телом.

После вторых родов Оля только раз пожаловалась, что не может привести себя в порядок. После этого звезда стала усердно тренироваться и даже спустя годы она может показать удивительные образы. Теперь певица совсем не смущается своего вида, ведь натренировала хорошие мышцы.

Длинные ноги Полякова подчеркивает крошечными комбинезонами, блестящими костюмами и маленькими платьями. При этом не забывает она и про декольте. В стори видно, как артистка веселится перед публикой в блестящем костюме со свисающими элементами. При этом звезда улыбается и спокойно демонстрирует бюст в открытом декольте.

Очедвино, что знаменитости стараются сохранить молодость и красоту, используя различные средства и регулярно бывая у косметологов. Мы ранее писали, что артисты пользуются уходовыми средствами и дома. Так, Полякова освежает лицо, протирая его тоником, делает скраб и наносит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. После этого красотка накладывает на лицо увлажняющую тканевую маску.

Результат "налицо" - в свои 37 лет красотка выглядит впечатляюще. Это отчетливо видно на одном из последних снимков, который артистка разместила в своем Инстаграм.

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