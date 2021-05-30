Девушка всеми силами старается привлечь к себе внимание

Старшая дочь Оли Поляковой показала кадры с подругой и попросила помощи и людей

16-летняя Маша во всю старается привлечь внимание к своей персоне, поэтому порой выкладывает довольно провокативные кадры у себя в фотоблоге.

На страницу в Инстаграм девочки подписаны порядка 172 тысяч человек, за ее жизнь следят как поклонники, так и журналисты.Любая публикация набирает большое число лайков и комментариев.

Нередко юная Полякова просит совета у своих фанатов, как, к примеру, она сделала в этот раз.

Маша позировала со своей подругой перед зеркалом то ли в туалете, то ли еще в каком-то месте.

Стоит сказать, что Полякова-младшая была одета достаточно откровенно: на ней была короткая майка и яркий макияж. Также ее уши и шею украшали кресты.

«Вот мне вроде нравятся эти фотографии а вроде нет, напиши своё мнение ✨», - спросила она у подписчиков.

Поклонники в комментариях стали писать, что думают.

«Одна точно выигрышная 🔥та что вторая все остальные можно отсеять»,

«Что за девушки?»,

«Классные фотки, особенно первая»,

"Неизвестная малышка оттеснила Машу на задний план",

"Веет вайбом Måneskin", - пишут в сети.

Ранее мы писали, дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила стильным взрослым образом.

На свежем фото 16-летняя школьница предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.

Напомним, что дочь Поляковой удивила новой скандальной выходкой: "Матери времени нет воспитанием заняться!"

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