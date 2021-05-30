Старшая дочь Оли Поляковой показала кадры с подругой и попросила помощи и людей
16-летняя Маша во всю старается привлечь внимание к своей персоне, поэтому порой выкладывает довольно провокативные кадры у себя в фотоблоге.
На страницу в Инстаграм девочки подписаны порядка 172 тысяч человек, за ее жизнь следят как поклонники, так и журналисты.Любая публикация набирает большое число лайков и комментариев.
Нередко юная Полякова просит совета у своих фанатов, как, к примеру, она сделала в этот раз.
Маша позировала со своей подругой перед зеркалом то ли в туалете, то ли еще в каком-то месте.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Дана Балана засняли в обнимку с эффектной брюнеткой, в Сети раскрыли ее имя: "Она и мизинца Тины не стоит"
Змея укусила 4-летнюю девочку: за ребенка борются врачи
Самая красивая женщина мира Хадид в купальнике без верха блеснула формами: "Вне конкуренции"
Трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти»
Стоит сказать, что Полякова-младшая была одета достаточно откровенно: на ней была короткая майка и яркий макияж. Также ее уши и шею украшали кресты.
«Вот мне вроде нравятся эти фотографии а вроде нет, напиши своё мнение ✨», - спросила она у подписчиков.
Поклонники в комментариях стали писать, что думают.
«Одна точно выигрышная 🔥та что вторая все остальные можно отсеять»,
«Что за девушки?»,
«Классные фотки, особенно первая»,
"Неизвестная малышка оттеснила Машу на задний план",
"Веет вайбом Måneskin", - пишут в сети.
Ранее мы писали, дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила стильным взрослым образом.
На свежем фото 16-летняя школьница предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.
Напомним, что дочь Поляковой удивила новой скандальной выходкой: "Матери времени нет воспитанием заняться!"
Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой устроила парню незабываемые ощущения: "Моим яйцам капец..."
Также Politeka писала, что дочь Поляковой в кружевном бюсте заставила о себе говорить: "Господи, а какая она будет через лет 10..."