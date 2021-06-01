Украинская певица Оля Полякова рассказала о пополнении в их семье

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно рассказала о домогательствах продюсера Константина Меладзе, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда удивила поклонников признанием о том, что в ее семье ожидается пополнение.

В сторис Оля выложила забавное домашнее видео, на котором ее можно увидеть рядом с младшей дочерью Алисой и кошкой. Оказалось, что в семье Поляковой забеременела именно кошка, так что дочь артистки сразу рассказала, что будет делать с котятами, когда они родятся.

"Должна рассказать нашим подписчикам, что будет у нашей кошки. Наша кошка беременна", - рассказала Оля. Отметим, что звезда появилась перед камерой в простом домашнем образе – на ней светлая футболка, волосы взъерошены, а на лице нет макияжа.

На подмогу Поляковой пришла дочь Алиса, она рассказала, что будет продавать котят, когда они родятся, но пообещала, что лично будет проверять условия новых владельцев.

"Мы будет продавать, одного оставим, а других продадим. Только я буду приезжать к вам в квартиру и смотреть условия. Я не отдам своих котят не в те руки, понятно вам?", - заявила Алиса, которая в начале видео мило тискала беременную кошку.

Напомним, Полякова призналась, какие проблемы в школе у ее дочери Маши: "Ну, не будет она...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой показала, как подруга оттеснила ее на задний план: "Веет вайбом Måneskin".

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