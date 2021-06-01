Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась своими красотками-дочерьми

Известная артистка мать двоих дочерей, 16-летней Марии и девятилетней Алисы, сообщает Politeka.net. Как любящая мама, певица часто показывает своих чад, а также рассказывает о них.

В новом посте в Инстаграм певица решила поздравить своих красоток-дочерей с Днем защиты детей. Полякова разместила фото Маши и Алисы. Первая позировала в колпаке ведьмы, а вторая - в купальнике.

"Мои куколки, такие разные и такие любимые! С днём защиты детей!", - написала Полякова.

За час публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев, в которых разгорелись споры.

"Это ж та, которую мы на спор целовали😂?", "Младшая очень красивая!", "Младшая супер! Видно шкодная", "младшая ребятам нервишки пощекочет", "Хорошие у Вас детки) здоровья и счастья!", "Младшая в отца, а старшая в мать)", "какие они красотки 😍😍🤩", "😍❤️Пусть у наших детей всё будет хорошо", "Такие Красавицы .🔥", "Красотки🔥всё в маму❤️", "Мамина гордость!❤️", "И обе дочечки красавицы. ❤️" - написали пользователи сети.

Напомним, с 2004 года Оля Полякова состоит в браке с бизнесменом, Вадимом.

Супруги познакомились за год до свадьбы на дне рождения Вадима, который отмечал свой день рождения на корабле и заказал выступление Поляковой.

Вадим признался, что влюбился в артистку с первого взгляда. Узнав телефон Оли, он позвонил ей и завязалось дружеское общение, которое переросло в романтические отношения.

Напомним, Полякова на "Мастер Шеф" разгневала украинцев, новое видео: "Стыдно за...".

Как сообщала Politeka, Полякова призналась, какие проблемы в школе у ее дочери Маши: "Ну, не будет она..."

Также Politeka писала, Полякова, не сдержавшись, вмешалась в скандал вокруг ее 16-летней дочери: "Это не правда!".